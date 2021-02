"Detective Chinatown 3" obteve a maior abertura de sempre nos cinemas.

O mais recente filme de uma popular saga de comédia de ação ao jeito de "Arma Mortífera" arrecadou o equivalente a 398 milhões de dólares nos cinemas da China, batendo os 357 milhões que "Vingadores: Endgame" arrecadou nos EUA em abril de 2019.

Mesmo com os cinemas com menos lugares disponíveis em algumas áreas, o valor coloca-o imediatamente em 12º lugar na lista dos maiores filmes chineses de sempre e em 14º na lista dos maiores sucessos de sempre (que inclui os títulos americanos).

Antes, "Detective Chinatown 3" já tinha ultrapassado em seis milhões os 157 de melhor dia de estreia, também do filme da Marvel.

O lançamento a 12 de fevereiro coincidiu com o início do ano novo chinês (4719, o ano do Boi), tradicionalmente uma temporada lucrativa para distribuidores e exibidores, quando as famílias se juntam durante a semana de festejos em várias atividades de lazer, incluindo ver filmes.

A imprensa especializada americana avança que Hollywood olha para estes números como um sinal de esperança para os cinemas após o impacto da pandemia.

Há um ano, "Detective Chinatown 3" foi um dos muitos filmes adiados quando a COVID-19 começou a expandir-se na China.

Desde que os cinemas reabriram em julho que houve vários sucessos de bilheteira locais, que fizeram da China o maior mercado de cinema do mundo.