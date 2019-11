A vida de Michael Jackson também vai dar um filme e será da mesma produtora de "Bohemian Rhapsody".

O projeto tem um apoio oficial: o produtor Graham King chegou a acordo com os representantes do património do "rei de pop", falecido em 2009, pelos direitos da vida e de todas as canções.

Ainda numa fase muito inicial e sem qualquer estúdio de Hollywood no acordo, o argumento foi encomendado a John Logan, que escreveu "Gladiador", "O Aviador" e "007: Skyfall".

Segundo o Deadline, há a promessa que não ser uma versão "higienizada" da vida de Michael Jackson, que começou como estrela infantil traumatizada até se tornar adulto excêntrico.

Um representante do produtor não quis responder à Variety se serão abordadas as acusações de pedofilia, nomeadamente as que foram tema do controverso documentário "Leaving Neverland", lançado este ano pela HBO.

Após "Bohemian Rhapsody" render uma fortuna nas bilheteiras e ganhar quatro Óscares, incluindo um para Rami Malek pela interpretação de Freddie Mercury, produtores e estúdios estão numa corrida às vidas das estrelas da música.

Além de "Rocketman", sobre Elton John (interpretado por Taron Egerton), devem chegar nos próximos anos filmes sobre os Bee Gees (também de Grahan King), Celine Dion, a "rainha da soul" Aretha Franklin e o excêntrico cantor e compositor britânico Boy George.