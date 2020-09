Tudo indica que vai mesmo acontecer o que começou como uma piada há uns anos.

Segundo Michelle Rodriguez, a ação irá mesmo até ao espaço em "Velocidade Furiosa 9", cuja estreia foi adiada um ano inteiro, para abril de 2021, por causa da pandemia.

Ludacris, outro ator da saga, já se tinha "descaído" com o mesmo pormenor em julho, quando lhe perguntaram o que mais podia acontecer após a "família" de Vin Diesel ter andado numa "corrida" com submarinos nucleares no oitavo filme.