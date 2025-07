No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Carlos Paredes, a Câmara Municipal vai propor atribuir a medalha da cidade àquele músico e ao seu pai, "figuras maiores da guitarra de Coimbra", num assunto que será discutido e votado na reunião do executivo realizado hoje, disse a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Ao todo, a Câmara de Coimbra propõe homenagear 54 personalidades e instituições no Dia da Cidade, 4 de julho, numa cerimónia que vai decorrer no Convento São Francisco.

Além de Artur Paredes e de Carlos Paredes, é também proposta a atribuição da mesma medalha a Fernando Rolim, que fez parte da chamada segunda geração de ouro da Canção de Coimbra, figurando ao lado de nomes como Luiz Goes ou José Afonso.

No Dia da Cidade, o executivo propõe também atribuir as medalhas da cidade (grau ouro) a 31 autarcas do concelho que exerceram funções durante pelo menos três mandatos, "reconhecendo a sua dedicação à causa pública e ao serviço da democracia local", afirmou a autarquia.

Entre os agraciados, estão os antigos presidentes da Câmara Carlos Encarnação (PSD) e Manuel Machado (PS).

A medalha do mesmo grau será também atribuída à Confraria da Rainha Santa Isabel e, a título póstumo, ao docente e engenheiro Celestino Quaresma.

A medalha de mérito cultural (grau ouro) será atribuída à Associação Herança do Passado, que, em parceria com o município, venceu um dos Prémios Europeus do Património Cultural com uma candidatura centrada na tecelagem de Almalaguês, e, na área empresarial, ao grupo Almedina e aos empresários Cristóvão Augusto Belfo e José Madeira.

Três diretores de escolas e agrupamentos do concelho irão receber a medalha de abnegação (grau ouro), já o Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola (CASPAE) e a instituição Criaditas dos Pobres receberão a medalha de mérito na vertente de solidariedade social.