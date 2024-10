A Netflix divulgou esta quinta-feira o 'teaser trailer' de "Estado Elétrico", a adaptação ao cinema da novela gráfica de Simon Stalenhag.

Millie Bobby Brown e Chris Pratt são os protagonistas desta aventura retrofuturista sobre uma adolescente órfã que tenta encontrar o irmão depois de uma revolta de robôs e que será um dos maiores lançamentos na plataforma em 2025: a realização é de Anthony e Joe Russo e este será o último filme da dupla de irmãos antes do seu regresso confirmado ao Universo Cinematográfico Marvel.

"Uma adolescente órfã aventura-se no Oeste americano em busca do seu irmão. Nesta jornada, a jovem é acompanhada por um robô inspirado numa banda desenhada e um contrabandista e o seu fiel companheiro", resume a sinopse oficial sobre a história, que decorre no cenário do rescaldo de uma ascensão de robôs numa versão alternativa dos anos 90.

A adaptação da obra de Simon Stalenhag ficou por conta dos argumentistas Christopher Markus e Stephen McFeely, que trabalharam com os irmãos Russo nos filmes da Marvel e também em "Agente Oculto", lançado pela Netflix em 2022.

O elenco ainda conta com o vencedor do Óscar Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo") e Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci, além das vozes de Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk.

A estreia na Netflix está confirmada para 14 de março de 2025.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.