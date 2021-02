O sétimo e oitavo filmes "Missão Impossível" já não vão ser feitos de seguida.

A imprensa especializada americana avançou que o estúdio decidiu alterar o plano para os dois últimos filmes da saga e isso não tem a ver diretamente com a pandemia, mas com as mudanças das datas de estreias.

A rodagem do sétimo filme termina em maio e a Paramount precisa do ator para fazer a promoção de outro filme, a sequela de "Top Gun", prevista para chegar aos cinemas a 2 de julho.

A produção do oitavo filme começará a seguir e a data de estreia não foi alterada: 4 de novembro de 2022.

Ambos são realizados por Christopher McQuarrie, que partilhou recentemente a imagem da despedida da produção no Dubai, antes do regresso a Londres para "os retoques finais" no sétimo filme, que chegará aos cinemas a 18 novembro.

Além de Tom Cruise, estão confirmados no elenco Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Henry Czerny.

A enfrentar o agente Ethan Hunt (Cruise) estará Esai Morales.

O sétimo filme foi um dos primeiros afetados pela pandemia: no final de fevereiro de 2020, a produção teve de ser suspensa a menos de uma semana de começar em Veneza, um dos epicentros da pandemia, e passar para a Grã-Bretanha, onde acabou por ser interrompida indefinidamente.

Em julho do ano passado, a produção foi uma das primeiras a recomeçar numa antiga base militar em Oxfordshire, com grandes medidas sanitárias e várias crises: Tom Cruise foi apanhado em gravação a arrasar equipa por não respeitar a distância de segurança.