Num edifício francês, os habitantes parecem estar a lidar com as dificuldades improváveis da vida: um ogre parte os dentes no mesmo dia da Festa Anual do Ogre, enquanto lhe pedem para cuidar dos filhos do seu vizinho; um mágico corta a sua assistente ao meio e as pernas dela fogem; um 'hiker' e o seu cão passam vários dias presos no elevador; um velho apaixona-se por um par de pernas...

O filme será apresentado este domingo, 20 de março, pelas 22h00, no Cinema City Alvalade.

