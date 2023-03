Estamos no início do século XX, em Ughettera, Norte de Itália, a aldeia da família Ughetto.

Viver na região tinha-se tornado muito difícil e os Ughettos sonham com uma vida melhor no estrangeiro. Conta a lenda que Luigi Ughetto atravessou os Alpes para começar uma nova vida em França, mudando para sempre o destino da sua amada família. Anos mais tarde, o seu neto viaja de volta no tempo para revisitar a sua história.

Realizado por Alain Ughetto e com co produção portuguesa, "Interdito a Cães e Italianos" será apresentado no festival esta sexta-feira, 24 de março, pelas 19h00, no Cinema São Jorge.

Site oficial Monstra.