Rosa, uma profissional de topo, altamente cotada no mercado empresarial, leva uma vida exigente e inteiramente dedicada à sua carreira. A morte inesperada do avô, de quem se tinha progressivamente afastado devido ao trabalho inesgotável, acaba por lhe provocar um súbito ataque de stress que coloca em dúvida as suas escolhas. Rosa decide, então, abandonar a cidade e partir ao encontro do lugar e das memórias da sua infância, vivida ao lado do seu avô.

Realizado por Nuno Beato, "Os Demónios do Meu Avô" será apresentado no festival esta segunda-feira, 20 de março, pelas 21h30, no Cinema São Jorge.

