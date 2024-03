É o primeiro dia de Akino no trabalho como estagiária de concierge no "Hokkyoku Department Store" - uma loja incomum que atende exclusivamente a animais.

Sob o olhar atento do gerente de piso e dos concierges mais experientes, Akino é testada por clientes com inúmeras necessidades e problemas em sua busca para se tornar uma concierge de pleno direito. Isso é especialmente verdadeiro para os exigentes "V.I.A" (Animais Muito Importantes), que estão na lista de espécies em extinção. Uma coruja risonha que quer agradar à sua amada esposa. Um vison marinho à procura de um presente especial para o seu pai. Um lobo japonês que não tem confiança para propor à sua amada... Akino corre para atender aos desejos dos seus clientes que vêm ao "Hokkyoku Department Store" por si mesmos, pelos que amam e por muitas outras razões.

Realizado por Yoshimi Itazu, "A Concierge" será apresentado no festival na quinta-feira, 14 de março, pelas 21h30, no Cinema São Jorge.

Site oficial Monstra.