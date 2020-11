Mads Mikkelsen está na fase de "negociações iniciais" para substituir Johnny Depp como Gellert Grindelwald em "Monstros Fantásticos 3".

Segundo a imprensa especializada, o ator dinamarquês de 54 anos é o eleito do realizador David Yates. É conhecido por filmes como "Carne Fresca, Procura-se", "007: Casino Royale", "Valhalla Rising - Destino de Sangue", "The Hunt - A Caça", "Doutor Estranho", "Rogue One: Uma História de Star Wars" e a série "Hannibal".

O poderoso feiticeiro, amigo de infância e grande paixão de Albus Dumbledore, é o vilão da saga de J.K. Rowling que se passa cerca de 70 anos antes das histórias "Harry Potter".

A rodagem de "Monstros Fantásticos 3" está a decorrer na Grã-Bretanha com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie e Jude Law.

Johnny Depp saiu do filme a "pedido" do estúdio após a decisão de um juiz britânico de que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro".

Apesar da saída, a produção não deverá sofrer atrasos porque só tinha sido filmada uma cena com o ator.

A estreia nos cinemas foi anunciada para 15 de julho de 2022 (previsivelmente um dia antes em Portugal).