Hollywood começa a adiar os seus filmes mais importantes marcados para os primeiros meses de 2021 por causa do agravamento da pandemia.

Após passar de 31 de julho de 2020 para 19 de março de 2021, "Morbius" volta a mudar de data, passando para 8 de outubro.

Com Jared Leto no papel de um anti-herói vampiro, o filme é o segundo em imagem real da Sony com personagens das bandas desenhadas do Homem-Aranha (após "Venom", com Tom Hardy) e muito importante para o estúdio estabelecer o seu "universo cinemtográfico" no género.

Realizado pelo sueco Daniel Espinosa, no elenco estão Adria Arjona, Tyrese Gibson, Jared Harris, Matt Smith e uma "surpresa" (revelada no trailer).

VEJA O TRAILER.



Por causa da evolução da pandemia, a Disney já anunciara que a animação "Raya e o Último Dragão" ia ser lançada ao mesmo tempo a 5 de março nos cinemas e na sua plataforma de streaming (com um pagamento adicional), enquanto a Warner também lançará todos os seus filmes de 2021 nos cinemas e na HBO Max (apenas nos EUA).

Os cinemas estão fechados em vários países da Europa que voltaram ao confinamento por causa do agravamento da pandemia, acontecendo o mesmo a 60% nos EUA.

São esperados para breve outros adiamentos dos filmes com maior orçamento (ou acordos com as plataformas de streaming): no centro destas atenções está "007: Sem Tempo Para Morrer", anunciado para 2 de abril, praticamente um ano após a data original.