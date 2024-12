Jared Leto vai dar o seu talento e lastro enquanto vencedor de um Óscar como o principal antagonista da super produção "Masters of the Universe", a adaptadação ao cinema da linha de brinquedos de grande sucesso na década de 1980.

Segundo o Deadline, o ator e músico de 52 anos está confirmado como Skeletor, o arqui-inimigo do Príncipe Adam/He-Man, o herdeiro do trono no planeta Eternia, papel de Nicholas Galitzine, popularizado pelos filmes românticos "Vermelho, Branco e Sangue Azul" e "The Idea of You".

Ao projeto da Amazon MGM Studios e Mattel em papéis menores da equipa de Skeletor juntaram-se ainda Sam C. Wilson ("House of the Dragon") como Trap Jaw, Hafthor Bjornsson ("A Guerrab dos Tronos", "The Northman") como Goat Man e Kojo Attah ("In the Grey") como Tri-Klops.

Alison Brie ("Mad Men", "GLOW") já fora anteriormente confirmada como outra antagonista, a grande vilã Evil Lyn, Camila Mendes ("Riverdale ") como a bela e teimosa Teela, amiga de infância do Príncipe Adam, e Idris Elba como Duncan/Man-at-Arms, o veterano responsável militar do planeta Eternia, melhor amigo do Príncipe Adam e pai adotivo de Teela.

O projeto que junta os estúdios Amazon MGM e Mattel Films e será lançado exclusivamente nos cinemas a 5 de junho de 2026, durante a lucrativa temporada de verão de Hollywood.

Popularizado pelos filmes românticos entre o drama e a comédia para as plataformas de streaming, principalmente pelos sucessos de "Vermelho, Branco e Sangue Azul" e "The Idea of You", Nicholas Galitzine, de 30 anos vai ser o novo He-Man/Príncipe Adam.

No elenco estão ainda confirmados Camila Mendes ("Riverdale ") como a bela e teimosa Teela, amiga de infância do Príncipe Adam e capitã da guarda real, e Alison Brie ("Mad Men", "GLOW") como a grande vilã Evil Lyn.

Com a história está a ser mantida em segredo e a estreia nos cinemas prometida para 5 de junho de 2026, o filme será realizado por Travis Knight ("Kubo e as Duas Cordas", "Bumblebee").

A saga começou por ser uma linha de brinquedos de grande sucesso em 1982 e originou posteriormente a série de animação "He-Man", com duas temporadas e 130 episódios.

Seguiram-se outras adaptações, incluindo um filme de 1987 com Dolph Lundgren e Courtney Cox.