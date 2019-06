Aldwan Lassiter disse à versão digital da revista Rolling Stone que o seu tio morreu de causas naturais, sem dar detalhes.

Criado na Carolina do Norte, Lucas chegou ao Harlem com 16 anos, onde tempos depois se tornou o maior fornecedor de heroína do célebre bairro de maioria negra de Nova Iorque e também de Newark, a principal cidade de Nova Jérsia, entre o final dos anos 60 e 1975.

Além da sua violência e da capacidade de intimidação, Lucas baseou o seu sucesso numa rede de fornecimento que evitava intermediários e trazia a droga diretamente da Ásia.

Denzel Washington em "Gangster Americano"

Lucas contou que chegou a transportar drogas nos caixões de soldados mortos no Vietname, versão questionada por várias personagens da época.

Lucas revelou à revista New York em 2000 que ganhava um milhão de dólares por dia no seu auge, devido à rara pureza do seu "produto".

A entrevista serviu de base para o filme de Ridley Scott "Gangster Americano", no qual Denzel Washington interpretou Frank Lucas.

Após ser preso em 1975, colaborou com as autoridades americanas em diversos casos, o que lhe permitiu a liberdade condicional a partir de 1981, apesar da condenação a 70 anos de prisão.

Voltou a ser detido e foi condenado em 1984 a sete anos de prisão por tráfico de droga.