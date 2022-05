O famoso designer de "Star Wars" Colin Cantwell morreu anos 90 anos.

A notícia da sua morte no sábado foi confirmada à revista pela revista The Hollywood Reporter (THR), alguns anos após ser diagnosticado com a doença de Alzheimer.

Considerado um dos grandes visionários de "Star Wars", Colin Cantwell criou o design de vários protótipos espaciais para a "space-opera" de George Lucas (1977), incluindo a Estrela da Morte, os caça estelar X-Wing e Y-Wing e o Star Destroyer, além do veículo de deslocação 'landspeeder'.

Colin Cantwell

A formação em Animação pela Universidade da Califórnia, a que seguiu um convite pessoal de Frank Lloyd Wright para frequentar a sua Escola de Arquitetura, e uma fascinação pelo Espaço, trabalhando para a NASA na década de 1960, levaram a outras relevantes contribuições para o cinema de ficção científica de Hollywood.

Além da recomendação de "Also Sprach Zarathustra", de Richard Strauss, para a abertura, a THR recorda que foi ele que convenceu o realizador Stanley Kubrick a não começar "2001: Odisseia no Espaço" (1968) com um debate de 20 minutos numa mesa de conferências e criou a dramática sequência espacial que se seguiu às cenas do surgimento do Homem e do osso lançado ao ar.

Na carreira destacam-se ainda contribuições para os diálogos técnicos de "Encontros Imediatos do Terceiro Grau", de Steven Spielberg (1977), e para o pioneiro design de computação gráfica de "Jogos de Guerra", de John Badham (1983).