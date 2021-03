O ator David Bailie faleceu a 5 de março, aos 83 anos.

A notícia foi avançada primeiro nas redes sociais por Kevin McNally ao responder à pergunta de um seguidor.

Os dois trabalharam juntos nos filmes "Piratas das Caraíbas", onde Bailie interpretava Mr. Cotton, o marinheiro a quem tinham cortado a língua e nunca se separava do papagaio que fala por ele.

A personagem com o seu silêncio sepulcral revelou-se tão popular em "Piratas das Caraíbas - A Maldição do Pérola Negra" (2003) que a Disney e o produtor Jerry Bruckheimer trouxeram-na para as duas primeiras sequelas, "Piratas das Caraíbas - O Cofre do Homem Morto" (2006) e "Piratas das Caraíbas - Nos Confins do Mundo" (2007).

"Ator, fotógrafo, Youtuber, poeta, fabricante de móveis, amigo pirata", como recordou o colega Angus Wright, a carreira do ator sul-africano naturalizado inglês nascido em 1937 circunscreveu-se a interpretações secundárias sem pretensões mediáticas, mas outro papel de impacto foi o de Dask/Taren Capel durante a 14ª temporada de "Dr. Who": os quatro episódios de "The Robots of Death" (1977) estão entre os preferidos dos fãs da icónica série de ficção científica.

O ator dedicou-se também ao teatro nas décadas de 1960 e 1970, antes de abandonar a seguir a representação por razões pessoais, dedicando-se ao fabrico de móveis.

Após o regresso e antes da inesperada popularidade com a saga "Piratas", entrou em filmes como "A Ilha das Cabeças Cortadas" (1995), "Joana d'Arc" (1999) e "Gladiador" (2000).

Mais recentemente, tinha participado em "The House That Jack Built - A Casa de Jack" (2018), de Lars von Trier.