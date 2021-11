O ator Dean Stockwell morreu esta segunda-feira na sua casa aos 85 anos, de causas naturais.

Começando ainda criança, era um dos poucos que ainda trabalhou com sucesso na era clássica de Hollywood, e que também conseguiu fazer a transição para os papéis adultos.

Filho dos atores Harry Stockwell e Nina Olivette, e irmão mais novo de outro ator, Guy Stockwell, nascido a 5 de março de 1936, Dean Stockwell começou a representar aos sete anos e a sua beleza e ar angelical levaram-no a um contrato com o estúdio MGM, então o maior de Hollywood, e logo aos filmes de grande sucesso "Paixão de Marinheiro" (1945) e "Alma Forte" (1946).

"A Luz é Para Todos" (1947), Óscar de Melhor Filme, e principalmente "O Rapaz dos Cabelos Verdes" (1948), um importante marco contra a intolerância, foram outros títulos importantes da era clássica de Hollywood em que participou.

Dean Stockwell continuou a ser ator até à adolescência, mas fez uma pausa para frequentar a universidade, regressando em 1956, principalmente para a televisão ("A Quinta Dimensão", "Alfred Hichtcock Apresenta", etc.), mas ainda encontrando projetos de prestígio no cinema como "O Génio do Mal" (1959), "Filhos e Apaixonados" (1960), "Longa Viagem para a Noite" (1962) e "O Despertar do Amor" (1965), trabalhando com atores como Orson Welles, Trevor Howard, Wendy Hiller, Katharine Hepburn, Ralph Richardson, Jason Robards e Melvyn Douglas.

Viúva... mas não muito

A seguir abandonou a indústria para viver como hippie, retomando em 1968 para séries e alguns filmes, mas sem o mesmo fulgor artístico. Após trabalhar na área imobiliária no início dos anos 1980, relançou a carreira como ator secundário a partir de "Paris, Texas" (1984) e a versão de David Lynch de "Dune" (1984), a que se seguiram "Viver E Morrer em Los Angeles" (1985), "Veludo Azul" (1986), "Jardins de Pedra" (1987), "O Caça Polícias II" (1987) e "Tucker - O Homem E o Seu Sonho" (1988), culminando numa nomeação para os Óscares no papel de mafioso na comédia "Viúva... Mas Não Muito" (1988).

A série de ficção científica "Quantum Leap" ("O Viajante do Tempo" em Portugal) acabaria por se tornar o seu trabalho mais conhecido: ele era o mulherengo Al Calavicci, o melhor amigo do doutor Sam Beckett (Scott Bakula), que em forma de holograma ajudava o viajante do tempo que encarnava uma nova pessoa em cada salto e tinha de completar uma missão, sempre na esperança que o próximo salto o levasse de volta a casa. A série tornou-se de culto e durou cinco temporadas, até 1994.

Quantum Leap

Seguiram-se filmes como "Força Aérea 1" (1997), "Os Polícias do Mundo" (2002) e "O Candidato da Verdade" (2004) e entrou em vários episódios de séries, mas foi com "Battlestar Galactica" (2006-2009) que se voltou a destacar, como John Cavil, um dos Cylon com aparência humana que acabaria por se tornar um dos principais vilões.

Reformou-se como ator em 2015, após sofrer um trombose.