A atriz Elsa Raven morreu na terça-feira (3), aos 91 anos.

Para a história fica um papel pequeno, mas memorável no primeiro "Regresso ao Futuro" (1985) que agora é recordado: ela era a mulher que fazia parte da "The Hill Valley Preservation Society" e pedia a Marty McFly (Michael J. Fox) para contribuir para "salvar o relógio da torre" (aquele que tem um "papel" muito importante no desfecho do filme para fazer Marty regressar a 1985).

Um outro papel memorável no mesmo registo "breve" foi o de Ida Strauss em "Titanic" (1997): muitas das suas cenas no clássico foram cortadas, mas sobrevive a do casal abraçado na cama quando a cabine é invadida por água.

Nascida a 21 de setembro de 1929 como Elsa Rabinowitz, a carreira de Elsa Raven começou nos palcos de Nova Iorque antes de começar a ter pequenos papéis em "blockbusters" de Hollywood e cinema independente, além de séries de TV.

Ela foi por exemplo a corretora de imóveis que vendia a casa amaldiçoada em "Amityville - A Mansão do Diabo" (1979), Gertrude Stein em "Os Modernos" (1988), a senhoria de John Malkovich em "Na Linha de Fogo" (1993) ou uma mãe que tinha perdido o seu filho em "Sem Medo de Viver" (1993).

Em televisão, foi convidada para episódios de séries como "Quem Sai aos Seus", "Os Soldados da Fortuna", "O Príncipe de Bel-Air", "Murphy Brown", "O Terceiro Calhau a Contar do Sol". Foi ainda a "mãe" no clássico episódio "The Mom and Pop Store" de "Seinfeld".