O ator canadiano Graham Greene morreu na segunda-feira, num hospital de Toronto, após doença prolongada, anunciou o seu agente. Tinha 73 anos.

Para a história do cinema fica a participação em "Danças com Lobos" (1990), a história de um homem branco que é assimilado pela cultura índia, um épico intimista de Kevin Costner que venceu sete Óscares, incluindo Melhor Filme, depois de se tornar um improvável e gigantesco sucesso comercial (em Portugal, ficou meses em exibição nos cinemas).

A interpretação de Ave que Esperneia, o Sioux ávido de conhecimento que estabelecia a ligação mais profunda com o Tenente John Dunbar (Costner) e era o pai adotivo de Punho Erguido (Mary McDonnell), a branca adotada pela tribo depois do massacre da família, valeu-lhe uma nomeação para as estatuetas douradas (perdeu para Joe Pesci em "Tudo Bons Rapazes") e ajudou a abrir mais portas para os intérpretes indígenas em Hollywood.

Descendente os povos ameríndios do Canadá, a Graham Greene nasceu em Ohsweken, no Ontário, a 22 de junho de 1952, e teve vários empregos antes de se tornar ator, começando nos palcos na década de 1970 e estreando-se no pequeno ecrã num episódio da série The Great Detective em 1979.

No grande ecrã, o primeiro filme foi o drama desportivo "Running Brave" (1983), mas foi "Danças com Lobos" que lançou a sua carreira em Hollywood, que não foi afetada por uma depressão que levou a uma tentativa de suicídio em 1997.

Consolidando-se como rosto familiar no grande ecrã, normalmente em personagens secundárias que carregavam um caráter positivo e digno, destacam-se filmes como "Maverick" (1994), "Die Hard: A Vingança" (1995), "À Espera de Um Milagre" (1999), "A Saga Twilight: Lua Nova" (2009) e "Jogo da Alta-Roda" (2017), além de papéis de maior impacto em "Coração de Trovão" (1992), ao lado de Val Kilmer, e "Transamerica (2005), com Felicity Huffman.

Importante ainda foi a participação no aclamadíssimo "Wind River" (2017), um dos melhores filmes também de Jeremy Renner e Elizabeth Olsen, às ordens de Taylor Sheridan, que o chamou posteriormente para participações especiais em duas séries do seu império televisivo, "1883" e "Tulsa King".

No pequeno ecrã, entrou em vários episódios das populares séries "Northern Exposure" ("No Fim do Mundo" em Portugal), "Lonesome Dove: The Series", "Defiance", "Longmire", "Goliath", "American Gods" e, mais recentemente, "Reservation Dogs" e "Echo".

Era casado há 35 anos e tinha uma filha.