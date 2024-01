Herdeira da era clássica de Hollwood e do western, chegou à glória com os Óscares de Melhor Filme e Realização por "Danças com Lobos".Kevin Costner foi um dos principais atores e símbolos sexuais dos anos 80 e 90 antes de se tornar um dos mais bem pagos na TV com "Yellowstone".

