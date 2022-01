O ator Hardy Krüger morreu esta quinta-feira na sua casa em Los Angeles. Tinha 93 anos.

No comunicado em que dava a notícia, a família destacou que "o calor do seu coração, alegria de viver e o seu inabalável sentido de justiça vão torná-lo inesquecível".

Com uma carreira como protagonista em 75 filmes ao longo de 40 anos, Hardy Krüger foi um dos poucos atores alemães que se tornou conhecido a nível internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Hardy Krüger em 2016

Em muitas aparições públicas, o ator falou a favor da democracia e sobre os perigos do extremismo, destacan o seu próprio exemplo: nascido em Berlim em 1928 como Franz Eberhard August Krüger, filho de apoiantes fervorosos do Partido Nazi, entrou para a escola de elite de Hitler em 1941 e fez a estreia no cinema com "Junge Adler" em 1944 [Jovens Águias, em tradução literal] antes da carreira ser interrompida quando foi recrutado para a Segunda Guerra Mundial.

Em março de 1945, aos 16 anos, foi enviado para a frente de combate e após recusar participar numa emboscada a soldados norte-americanos, foi condenado à morte por cobardia, uma sentença que seria revogada por outro oficial das SS. A experiência, recordou mais tarde, foi a sua rutura com o Nazismo e posteriormente, durante uma missão como mensageiro para as SS, fugiu e escondeu-se no Tirol (Áustria) até ao final da guerra.

Sem dinheiro para pagar propinas para estudar representação, retomou a carreira com pequenos papéis no teatro e tornou-se uma estrela de cinema no seu país na década de 1950, mas as limitações da indústria levaram-no a procurar papéis no estrangeiro.

Loiro e com olhos azuis, fluente em alemão, inglês e francês, a carreira ficaria lançada já como Hardy Krüger com o sucesso internacional do filme britânico "A Águia Fugitiva" em 1957, sobre o único prisioneiro de guerra alemão a ter conseguido escapar com sucesso dos Aliados e regressar à Alemanha.

Seguiram-se muitos outros filmes nos 25 anos anos seguintes, destacando-se títulos importantes como "Hatari!" (1962, Howard Hanks); "Os Domingos de Cybele" (1962, Serge Bourguignon), Óscar de Melhor Filme Estrangeiro; "O Voo da Fénix" (1965, Robert Aldrich); "O Segredo de Santa Vitória" (1969, Stanley Kramer); "A 5.ª Ofensiva" (1973, Stipe Delic); "Barry Lyndon" (1975, Stanley Kubrick); "Uma Ponte Longe Demais" (1977, Richard Attenborough); e "Os Gansos Selvagens" (1978, Andrew V. McLaglen).

Hardy Krüger retirou-se na década de 1980 e escreveu 16 livros e realizou documentários sobre as suas viagens à volta do mundo, mas ainda apareceu como o Marechal Erwin Rommel em vários episódios da popular minissérie "Para Além da Guerra" ("War and Remembrance" no original de 1988-89).

Casado três vezes, teve três filhos, incluindo os atores Christiane Krüger e Hardy Krüger Jr..