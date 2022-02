O realizador Ivan Reitman morreu no sábado à noite durante o sono aos 75 anos. Era conhecido pelo primeiro filme "Os Caça-Fantasmas" e como nome incontornável da comédia norte-americana entra as décadas de 1970 e 1990.

A notícia foi anunciada pela sua família, incluindo o filho e também realizador Jason Reitman, num comunicado: “A nossa família está a sofrer a perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a procurar sempre a magia na vida. Conforta-nos que o seu trabalho como cineasta trouxe risos e felicidade para inúmeras outras pessoas à volta do mundo. Enquanto fazemos o luto em privado, temos a esperança que aqueles que o conheceram através dos seus filmes se irão lembrar dele sempre”.

Nascido a 27 de outubro de 1946, eslovaco criado e radicado no Canadá, para onde a família emigrou após a Segunda Guerra Mundial da Checoslováquia quando tinha quatro anos, Ivan Reitman está ligado a vários títulos incontornáveis da comédia enquanto realizador e produtor.

Após a estreia nas longas-metragens com "Foxy Lady" (1971) e "Cannibal Girls" (1973), o seu primeiro sucesso foi como produtor de "A República dos Cucos" (1978), realizado por John Landis, que lançou a carreira de John Belushi.

A seguir e antes de "Os Caça-Fantasmas" (1984) e a sua não tão bem sucedida sequela (1989), lançou a carreira no cinema da então estrela do Saturday Night Live Bill Murray com "Almôndegas" (1979) e "O Pelotão Chanfrado" (1981).

Os Caça-Fantasmas

São ainda relevantes os três filmes que estabeleceram Arnold Schwarzenegger como uma inesperada estrela de comédia: "Gémeos" (1988), "Um Polícia no Jardim-Escola" (1990) e "Júnior" (1994).

Após muitos anos de avanços e recuos, Schwarzenegger tinha confirmado ao apresentador Jimmy Kimmel na semana passada que a rodagem de "Trigémeos" ia começar no outono, voltando a reuni-lo com Danny DeVito e realizado por Reitman. O "trigémeo" será Tracy Morgan, um comediante muito conhecido principalmente nos EUA por causa do programa "Saturday Night Live".

O último grande filme como realizador foi provavelmente "Dave: Presidente por Um Dia" (1993), com Kevin Kline e Sigourney Weaver, sobre um sósia do Presidente dos EUA contratado para fazer o papel do Chefe do Estado enquanto este se vai encontrar com a amante e por causa de um imprevisto era obrigado a manter o disfarce por tempo indefinido.

Presidente Por Um Dia (1993)

A única nomeação para os Óscares da carreira foi como um dos produtores de "Nas Nuvens" (2009), realizado pelo seu filho Jason Reitman, que também dirigiu o recente "Caça-Fantasmas: O Legado" (2021), que ele também produziu.

Dirigiu ainda "Perigosamente Juntos" (1986), com Robert Redford, Debra Winger e Daryl Hannah; "O Dia dos Pais" (1997), Robin Williams e Billy Crystal; "6 Dias 7 Noites" (1998), com Harrison Ford e Anne Heche; "Evolução" (2001), com David Duchovny; "A Minha Super Ex" (2006), com Uma Thurman e Luke Wilson; "Sexo Sem Compromisso" (2011), com Natalie Portman e Ashton Kutcher; despedindo-se com "Draft Day: Dia D" (2014), protagonizado por Kevin Costner.

Além dos seus próprios filmes, enquanto produtor esteve ligado à concretização de títulos como "Os Parasitas da Morte" (1975, de David Cronenberg), " Fim-de-Semana Sangrento" (1976), "Pára ou a Mamã Dispara" (1992), "Space Jam" (1996), "O Rei da Rádio" (1997), "O Preço da Traição" (2009), "Hitchcock" (2012), "Baywatch: Marés Vivas" (2017) e "O Guia de uma Babysitter para Caçar Monstros" (2020) .