Irrfan Khan, ator indiano com uma carreira de sucesso no cinema de Bollywood mas também de Hollywood, morreu aos 53 anos num hospital de Bombaim, na Índia, confirmou a sua agência.

O ator tinha sido internado na ala de cuidados intensivos do hospital de Kokilaben, em Bombaim, com uma infeção no cólon.

O ator tinha sido diagnosticado com um tumor neuroendócrino em 2018, uma doença rara que afecta células que libertam hormonas no sangue, mas, depois de ter passado por tratamentos em Londres, recuperou, e voltou a rodar um filme, "Angrezi Medium", cuja estreia foi adiada devido ao surto de COVID.-19.

Irrfan Khan tem uma sólida carreira no cinema de Bollywood, a prolífera indústria cinematográfica indiana, mas também uma carreira de peso em produções internacionais, com participações em filmes como "Quem Quer Ser Bilionário?", "A Vida de Pi", "Mundo Jurássico" ou "The Darjeeling Limited".

Em Bollywood, entrou em sucessos como "Haider" e "Hindi Medium".

De Bollywood a Hollywood

O ator em "Quem Quer Ser Bilionário?"

O ator nasceu em 1966 em Jaipur, na Índia, começou a sua carreira na televisão e teve o seu primeiro papel no cinema em 1988 no filme de Mira Nair nomeado ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro "Salaam Bombay", apesar de o seu papel ter acabado cortado da versão final do filme. Voltaria a entrar noutro filme da realizadora em 2006, em "O Bom Nome", e no segmento dirigido por ela no filme "New York, I Love You" (2008).

Em 2001, o filme "O Guerreiro", de Asif Kapadia, em que era o protagonista, deu uma projeção internacional à sua carreira.

No cinema de Bollywood, papéis em filmes como "Maqbool" (2004) e Haasil (2003) tornaram-no um nome incontornável. Foi várias vezes premiado.

O filme "Paan Singh Tomar", de 2012, valeu-lhe o prémio nacional indiano para Melhor Ator. Em 2013, entrou no filme de autor indiano "A Lancheira", de Ritesh Batra, que foi apresentado na Semana da Crítica do Festival de Cannes e teve muita projeção internacional.

O seu papel como inspetor da polícia no filme de Danny Boyle "Quem Quer Ser Bilionário?" (2008), vencedor de oito Óscares, é porventura o seu trabalho mais conhecido em produções fora da Índia, mas a sua carreira internacional tem outras participações de peso, tanto em filmes britânicos como em projetos de Hollywood.

Em 2007 entra em "Um Coração Poderoso", de Michael Winterbottom, com Angelina Jolie no principal papel, e em "The Darjeeling Limited", de Wes Anderson.

Em 2012 participa em "O Fantástico Homem-Aranha" e em "A Vida de Pi", de Ang Lee. Em 2015, interpreta o dono do parque temático de dinossauros em "Mundo Jurássico" e no ano seguinte entra em "Inferno", de Ron Howard, o terceiro filme da saga que adapta os livros de Dan Brown.