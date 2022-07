James Caan, estrela de "O Padrinho" e outros filmes ao longo de mais de cinco décadas, morreu esta quarta-feira à noite, aos 82 anos.

"É com grande tristeza que vos informamos do falecimento do Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece as demonstrações de amor e as sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a sua privacidade durante este período difícil. Fim do tweet", informou laconicamente a conta oficial do ator nas redes sociais esta quinta-feira.

James Edmund Caan (Nova Iorque, 26 de Março de 1940) ficou imortalizado pelo papel do volátil Sonny Corleone no clássico de Francis Ford Coppola "O Padrinho" (1972), pelo qual foi nomeado pela única vez para os Óscares, na categoria de Ator Secundário, e cujo impacto o lançou numa carreira onde se destacam vários filmes marcantes durante o resto da década.

Ao Deadline, o realizador recordou que "o Jimmy foi alguém que se estendeu pela minha vida por mais tempo e mais próximo do que qualquer figura de cinema que alguma vez conheci. Desde os primeiros tempos a trabalhar em 'Chove no Meu Coração', ao longo de todos os marcos da minha vida. Os seus filmes e os muitos grandes papéis que desempenhou nunca serão esquecidos. Velho amigo de Sunnyside, colaborador e uma das pessoas mais engraçadas que alguma vez conheci".

"Jimmy foi o meu irmão na ficção e meu amigo para toda a vida. É difícil acreditar que ele não vai estar mais no mundo porque ele era tão vivo e ousado. Um grande ator, um realizador brilhante e meu querido amigo. Vou sentir a sua falta", disse Al Pacino em comunicado ainda ao Deadline, enquanto Robert De Niro foi mais sucinto com "Estou muito, muito triste por saber do desaparecimento do Jimmy".

Apesar do impacto de Sonny Corleone, o grande papel de Caan no cinema está provavelmente em "O Ladrão Profissional" (1981), o primeiro filme de Michael Mann, como Frank, um duro e desenrascado ladrão, preso entre as famílias do crime organizado de Chicago e os polícias corruptos, a tentar largar a vida do crime, que aceitava um "último trabalho" onde nada iria correr como planeado.

"O Ladrão Profissional" (1981)

Atleta de Futebol Americano na universidade, que lhe viria a ser bastante útil nos muitos papéis atléticos em filmes de ação na primeira fase da carreira, Caan começou pelo teatro e entrou em episódios de várias séries de TV antes de fazer a estreia não creditada no cinema com um pequeno papel em "Irma la Douce" (1963).

A seguir, fez-se logo notar em "Os Bárbaros do Século XX" (1964), "Assim Morrem os Bravos" (1965) e "El Dorado" (1967), antes de se dar o encontro decisivo com Coppola em "Chove no Meu Coração" (1969), onde contracenou pela primeira vez com Robert Duvall, que conhecera alguns anos antes no reputado conservatório Neighborhood Playhouse School of the Theatre, de Nova Iorque, e se tornou um amigo para toda a vida.

Em 1971, interpretou o malogrado jogador de Futebol Americano Brian Piccolo em "Brian's Song ("Estranhos Companheiros") ao lado de Billy Dee Williams (o futuro Lando Calrissian), um sucesso gigantesco de audiências que permanece um dos telefilmes mais marcantes da história da televisão americana e lhe valeu a nomeação para os prémios Emmy.

Rodagem de "O Padrinho": James Cann, Marlon Brando, Francis Ford Coppola (realizador), Al Pacino e John Cazale

Tal como os seus colegas, Caan tornou-se uma estrela de cinema com "O Padrinho" e um novo "duro" do cinema americano: entre os melhores filmes nos anos seguintes estão "O Passe da Meia-Noite" (1973), "O Vício do Jogo" (1974), "Funny Lady" (1975), "Rollerball - Os Gladiadores do Século XXI" (1975), "Assassinos de Elite", embora ele o tenha detestado (1976), além do regresso para uma cena de flashback em "O Padrinho - Parte II" (1974) e um pequeno papel como "James Caan" em "A Última Loucura de Mel Brooks" (1976) antes de se juntar ao gigantesco elenco de "Uma Ponte Longe Demais" (1977).

Ansiando uma mudança de registo, partiu para França para fazer "Outro homem para uma mulher" (1977) às ordens de Claude Lelouch, que consideraria um dos seus melhores filmes, antes de regressar aos EUA para "Uma Mulher Implacável" (1978), ao lado de Jane Fonda, e "Capítulo Segundo" (1979), que foram sucessos de bilheteira.

Sinal da sua popularidade também é a lista de projetos que rejeitou ao longo da década de 1970, incluindo alegadamente "Love Story", "M*A*S*H", "Os Incorruptíveis Contra a Droga", "Voando Sobre um Ninho de Cucos", "Encontros Imediatos do Terceiro Grau", "Super-Homem", "Kramer Contra Kramer", "Apocalypse Now" e, mais tarde, "Blade Runner".

Em 1980, fez "Separação", a sua única experiência como ator e realizador, antes de reencontrar Lelouch em "Uns e... os Outros" (1980), um grande sucesso comercial em França, e "O Ladrão Profissional" (1981), que apesar de ter sido um fracasso de bilheteira, se tornou um filme de culto.

A má experiência na rodagem de "Beija-me e Adeus" (1982), uma crescente dependência da cocaína, o esgotamento com Hollywood e a depressão pela morte por leucemia da irmã, levaram à depressão e a um afastamento entre 1982 e 1987, que efetivamente colocou fim à sua carreira enquanto estrela de primeiro plano em Hollywood.

Seria Coppola que o traria de volta para um marcante papel dramático em "Jardins de Pedra" (1987), mas "Os Novos Invasores" (1988), onde interpretava um polícia que tinha como parceiro um extra-terrestre, foi o sucesso que o trouxe de volta a Hollywood: após um pequeno papel debaixo de muita caracterização em "Dick Tracy" (1990), esteve a grande nível como o escritor atormentado pela sua enfermeira em "Misery - O Capítulo Final" (1990), que valeu o Óscar de Melhor Atriz a Kathy Bates", e "Dias de Glória... Dias de Amor" (1991), ao lado de Bette Midler.

"Misery - O Capítulo Final"

Ao longo dos anos 1990, andou por filmes como "Lua-de-Mel em Las Vegas" (1992), "Unha com Carne" (1993) e "A Boy Called Hate" (1995), onde contracenou com o filho Scott Caan (futuro ator da série "Hawai Força Especial"). Encontrou Arnold Schwarzenegger em "Eraser" (1996), Luke Wilson e Owen Wilson em "Roda Livre" (1996), o filme de estreia de Wes Anderson, Adam Sandler e Damon Wayans em "À Prova de Bala" (1996), e Hugh Grant em "Mickey Blue Eyes" (1999), onde brincou com a sua imagem de mafioso.

"Elf - O Falso Duende"

Apesar de se lhe ter colado à pele a imagem de virilidade e ação, e dos projetos comerciais, fazendo com que não fosse colocado ao mesmo nível dos outros atores de "O Padrinho", Caan claramente sabia escolher projetos e realizadores que se tornaram conhecidos mais tarde: continuámos a vê-lo em bom plano por exemplo em "Nas Teias da Corrupção", de James Gray (2000), "A Lei das Armas", de Christopher McQuarrie (2000), "Dogville", de Lars von Trier (2003), e "Elf - O Falso Duende", de Jon Favreau (2003).

Pela mesma altura, também teve a humildade de se sujeitar a uma audição e ganhou o papel de Ed Deline em "Las Vegas", uma série que se tornou bastante popular e onde permaneceu quatro temporadas (2003-2007) antes de decidir regressar ao cinema, nomeadamente em "New York, I Love You" (2008), "Get Smart - Olho Vivo" (2008), "O Substituto" (2011), "Pai Infernal", um dos piores filmes de Adam Sandler (2013), ou como uma das vozes das animações "Chovem Almôndegas" (2009-2013).

Ainda assim, os melhores filmes desta fase foram "Laços de Sangue", de Guillaume Canet (2013), e "Lugares Sagrados", de Amanda Sthers (2017), estando por estrear "Fast Charlie", de Phillip Noyce, onde teve como colegas Morena Baccarin e Pierce Brosnan.

"James Caan. Adorava-o tanto. Sempre quis sempre como ele. Tão feliz por o ter conseguido conhecer. Nunca parava de rir quando estava à volta deste homem. Os seus filmes eram os melhores dos melhores. Iremos todos sentir terrivelmente a sua falta", escreveu Adam Sandler ao saber da morte.