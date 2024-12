Talvez seja o mais próximo de voltar a ver numa sequela' Will Ferrell como Buddy Hobbs, mais conhecido como Elf, o Falso Duende.

Com cara de quem dormiu pouco durante a temporada festiva, barba por fazer, cigarro falso na boca e copo de cerveja na mão, o ator apresentou-se no domingo para assistir ao jogo de hóquei entre a sua equipa dos Los Angeles Kings e os Philadelphia Flyers numa versão bastante 'desgrenhada' da sua icónica personagem do filme de 2003.

Aliás, a jornalista do FanDuel Sports Network que relatou ao vivo a aparição contou que falou com o excêntrico Buddy, que lhe disse que passou por uma 'temporada festiva pesada' e estava ansioso por ver uma vitória da sua equipa.

VEJA A APARIÇÃO.



"Elf, o Falso Duende" chegou aos cinemas em novembro de 2002 e acompanhava Buddy, um humano adotado quando era criança por um dos duendes do Pai Natal após ter sido levado, acidentalmente, para o Polo Norte, que viajava para Nova Iorque para conhecer o seu pai biológico, papel de James Cann.

"Elf - O Falso Duende"

Lançado em novembro de 2003, foi um grande sucesso de bilheteira e consolidou-se como um clássico de Natal. O seu realizador era Jon Favreau alguns anos antes de dirigir "Homem de Ferro" (2008), o primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel, ou ser conhecido como o criador da série "The Mandalorian".

Ferrell revelou numa entrevista em 2021 que chegou a recusar fazer a sequela pelo salário astronómico de 29 milhões de dólares (cerca de 20,23 milhões de euros, à cotação atual).

“Teria que promover o filme de uma posição de honestidade, que seria tipo, ‘Ah, não, não é bom. Simplesmente não poderia recusar tanto dinheiro'. E pensei: ‘Posso realmente dizer estas palavras? Acho que não posso, portanto é melhor não fazer o filme.", justificou-se.