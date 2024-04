Pamela Anderson está mesmo de volta e literalmente em grande: vai entrar com Liam Neeson na nova versão para o cinema da famosa saga cómica "Aonde é que Pára a Polícia".

O Deadline, que avançou com a notícia esta terça-feira, não indica qual será a sua personagem para o filme.

Ícone da cultura popular incontornável e 'sex symbol' internacional da década de 1990 graças à revista Playboy e à série "Marés Vivas", a atriz não tinha um projeto tão importante para o cinema desde o quase mítico filme de ação e ficção científica "Barb Wire - Bela e Perigosa", de 1996.

Com Neeson como o sucessor de Leslie Nielsen, a Paramount Pictures colocou oficialmente o projeto atualmente sem título a estrear a 18 de julho de 2025, ainda numa das temporadas mais lucrativas do ano nos cinemas.

O projeto envolve a produtora de Seth MacFarlane, o criador da série "Family Guy" e dos filmes "Ted", que conseguiu extrair um surpreendente talento cómico de Neeson em "Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas" (2014).

Atrás das câmaras irá juntar-se a equipa de "Tico e Teco: O Comando Salvador", que valeu ao Disney+ um Emmy para Melhor Telefilme: o realizador Akiva Schaffer, nome ligado ao lendário programa de variedades "Saturday Night Live", e os argumentistas Dan Gregor e Doug Mand.

Na carreira de Pamela Anderson estão filmes que já mostraram a sua disposição para entrar no espírito das sátiras, como "Scary Movie 3" (2003) e "Super-Herói: O Filme" (2008), mas principalmente "Borat" (2006), onde fez de ela mesma e foi responsável pelo fim do casamento do Kid Rock.

Ao longo dos anos, nunca deixou de estar visível na cultura popular, nomeadamente em 'reality shows' ou pelo seu ativismo em várias causas, mas a sua imagem foi reavaliada de forma mais positiva com o regresso ao 'zeitgeist' pelo impacto da "Pam e Tommy", a minissérie de 2022 com Lily James e Sebastian Stan sobre o seu casamento com Tommy Lee e o famoso roubo da cassete de sexo VHS nos anos 1990.

Manifestando o seu descontentamento com o resultado, que desviou as atenções de uma muito elogiada interpretação nos palcos da Broadway como Roxy Hart em "Chicago", contou a sua história no ano a seguir no elogiado documentário da Netflix "Pamela, a Love Story".

Com grande impacto mediático e muitos elogios, Pamela Anderson também surpreendeu ao aparecer completamente sem maquilhagem e de forma sóbria em várias eventos no ano passado, em contraste com a sua imagem icónica e cheia de 'glamour'.

Resultado da imaginação dos "desaparafusados" criadores de "Aeroplano!", Leslie Nielsen conquistou a imortalidade no cinema com o papel do desastrado e incompetente polícia Frank Drebin, com rosto de granito e a cabeça ainda mais dura.

"Aonde É Que Pára a Polícia" (1988), reforçado com as presenças no elenco de Priscilla Presley e Ricardo Montalban, onde desastrado e incompetente polícia Frank Drebin, com rosto de granito e a cabeça ainda mais dura, tropeçava de forma delirante num plano para assassinar a Rainha Isabel II, trouxe de volta a personagem que nasceu com a série "Police Squad!" (1982), famosamente cancelada ao fim de seis episódios.

O sucesso foi de tão grande que originou duas sequelas, "Aonde É Que Pára a Polícia? Parte 2 1/2: O Aroma do Medo" (1991) e "Aonde é que Pára a Polícia 33 1/3 - O Insulto Final" (1994).