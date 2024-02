Após quase 15 anos a tentar, parece que vai chegar ao grande ecrã uma nova versão de famosa saga cómica "Aonde é que Pára a Polícia".

Com Liam Neeson como o sucessor de Leslie Nielsen, a Paramount Pictures colocou oficialmente o projeto atualmente sem título na agenda: estreia a 18 de julho de 2025, ainda numa das temporadas mais lucrativas do ano nos cinemas.

O projeto envolve a produtora de Seth MacFarlane, o criador da série "Family Guy" e dos filmes "Ted", que conseguiu extrair um surpreendente talento cómico de Neeson em "Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas" (2014).

Atrás das câmaras irá juntar-se a equipa de "Tico e Teco: O Comando Salvador", que valeu ao Disney+ um Emmy para Melhor Telefilme: o realizador Akiva Schaffer, nome ligado ao lendário programa de variedades "Saturday Night Live", e os argumentistas Dan Gregor e Doug Mand.

Liam Neeson em "The Commuter - O Passageiro"

Resultado da imaginação dos "desaparafusados" criadores de "Aeroplano!", Leslie Nielsen conquistou a imortalidade no cinema com o papel do desastrado e incompetente polícia Frank Drebin, com rosto de granito e a cabeça ainda mais dura.

A personagem nasceu com a série "Police Squad!" (1982), famosamente cancelada ao fim de seis episódios. Tudo mudou com o relançamento no cinema com o filme "Aonde É Que Pára a Polícia" (1988), reforçado com as presenças no elenco de Priscilla Presley e Ricardo Montalban, onde Drebin tropeçava de forma delirante num plano para assassinar a Rainha Isabel II.

O sucesso foi de tão grande que originou duas sequelas, "Aonde É Que Pára a Polícia? Parte 2 1/2: O Aroma do Medo" (1991) e "Aonde é que Pára a Polícia 33 1/3 - O Insulto Final" (1994).