O compositor britânico Leslie Bricusse faleceu na terça-feira de manhã em França, anunciou o seu filho Adam Bricusse nas redes sociais. Tinha 90 anos.

Conhecido pelas parcerias com Anthony Newley, Sammy Davis Jr., John Barry e Henry Mancini no cinema e teatro, Leslie Bricusse está ligado a duas canções para a saga James Bond que se tornaram grandes sucessos: "Goldfinger", para o filme "007 - Contra Goldfinger" (1964), interpretada por Shirley Bassey e normalmente considerado o melhor de todos os temas "007"; e "You Only Live Twice", para "007 - Só Se Vive Duas Vezes" (1967), interpretada por Nancy Sinatra.

007 Contra Gondfinger (1964)

Ganhou dois Óscares, o primeiro com a canção "Talk to the Animals" do filme "O Extravagante Dr. Dolittle" (1967) e o segundo partilhado com Henry Mancini pela banda sonora de "Victor/Victoria" (1982).

Principalmente em parceria, foi também nomeado para as estatuetas douradas pelas bandas sonoras de "O Extravagante Dr. Dolittle" e "Adeus, Mr. Chips" (1969), compondo ainda as canções “Fill the World With Love” e “You and I”, que se tornaram grandes sucessos de Petula Clark; pela banda sonora de "Muito obrigado, Sr. Scrooge" (1970) e ainda pela canção "Thank You Very Much"; pela banda sonora de "A Maravilhosa História de Charlie" (1971), de onde também o grande sucesso da canção "The Candy Man" para Sammy Davis Jr; pela canção "Life in a Looking Glass", de "A Vida É Assim" (1986); pela canção "Somewhere in My Memory", de "Sozinho em Casa" (1990); e pela canção "When You're Alone", de "Hook" (1991).

Houve ainda canções importantes em filmes como "Caminho para Dois" (1967), "Super-Homem: O Filme" (1978) e "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001).

"What Kind of Fool Am I", do musical "Stop the World – I Want to Get Off", a primeira colaboração com Newley, também lhe valeu um Grammy em 1963 para Melhor Canção.

Além de Sammy Davis Jr., Shirley Bassey, Nancy Sinatra e Petula Clarke, tiveram sucesso com canções da sua autoria artistas como Frank Sinatra, Nina Simone, Matt Monro, Harry Secombe, Tony Bennett, Andy Williams, Maureen McGovern ou Diana Krall.

"Um dos compositores gigantescos da nossa era, autor de 'Candyman', 'Goldfinger', entre tantos outros sucessos, e o meu grande amigo Leslie Bricusse infelizmente faleceu hoje. Ele e a sua linda Evie estão na minha vida há mais de 50 anos. Sentirei muita falta dele, assim como os seus muitos amigos" escreveu a atriz Joan Collins em homenagem, que foi casada com Anthony Newley entre 1963 e 1970.