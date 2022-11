Morreu Leslie Phillips, que se tornou conhecido internacionalmente graças à popular saga cómica "Carry On" ("Com Jeito Vai" em Portugal) e, numa fase mais tardia da carreira, como a voz do Chapéu Seletor nos filmes "Harry Potter".

Segundo a BBC, o agente do ator confirmou a sua morte tranquila enquanto dormia na segunda-feira, aos 98 anos, após uma longa doença.

Em 2015, o ator sofrera um acidente vascular cerebral, estando desde então praticamente retirado da vida pública.

Nascido a 20 de abril de 1924 e com uma carreira com mais de 150 créditos no cinema e televisão, na Grã-Bretanha, onde era um "tesouro nacional", Leslie Phillips teve pequenos papéis ainda na década de 1930 e pensa-se que era o último ator vivo que trabalhou nos icónicos Pinewood Studios na primeira semana de funcionamento em 1936.

A carreira foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e prosseguiu a seguir pelos teatros, casas de espetáculo e televisão até se fazer notar no filme musical "As Girls" (1957), num tipo de papel que se colocaria à pele: o do homens de classe alta mais ou menos patetas e com tendência para comportamentos e trocadilhos lascivos.

Apesar do impacto do filme, realizado por George Cukor e com Gene Kelly, manteve-se em Inglaterra, recusando as propostas para uma carreira em Hollywood, em parte para não ser considerado o "David Niven dos pobres".

Logo a seguir, chegaram os trabalhos pelos quais é mais recordado, nas sagas de comédia "Com Jeito Vai" e "Doutor", em meados dos anos 1950 e 1960, e pelo programa de rádio "The Navy Lark", no mesmo registo, entre 1959 e 1977.

Leslie Phillips em 2009

Foram os filmes "Com Jeito Vai" que o tornaram uma estrela, apesar de só ter entrado em "Carry on Nurse" (1959), o filme britânico mais rentável desse ano, "Com Jeito Vai Mestre" (1959) e "Com jeito vai, Sr. Guarda" (1960), respetivamente o segundo, terceiro e quarto filmes da saga de 31 títulos lançados entre 1958 e 1992, regressando a seguir apenas para o último, "Com Jeito Vai... Colombo" (1992).

Os três filmes mais importantes contribuíram com expressões para a cultura popular como 'Ding Dong', 'Well, Hello' e 'I Say', ditas com entoação sugestiva, que teria de repetir "milhões de vezes" até ao fim da vida a pedido de gerações de fãs.

Com a sua morte, o ator dos filmes "Carry On" mais antigos que sobrevive é Jim Dale, com 87 anos, que entrou em 11 títulos.

No caso de "Doutor", Leslie Phillips entrou ao quarto filme, após a saída do protagonista Dick Bogarde: "Doutor Apaixonado" (1960) foi o maior sucesso de bilheteira na Grã-Bretanha desse ano.

Regressou para o sexto e sétimo (e último), "Doutor... tenha maneiras" (1966), outro grande sucesso comercial, e "Doutor... cuidado com elas" (1970), onde conheceu Angela Scoular, uma ex-"Bond girl" com quem sacoi em 1982 e se suicidou em 2011.

Outra tragédia da sua vida foi a morte de Penny Bartley, a primeira esposa e com quem teve quatro filhos, de que se manteve próximo após o divórcio em 1965, vítima de um incêndio em casa em 1981.

Numa fase mais avançada e ainda antes de se tornar a voz do do Chapéu Seletor em três dos filmes "Harry Potter", começando por "A Pedra Filosofal" (2001), fez uma transição para papéis mais sérios de drama como ator secundário, em muitos trabalhos para televisão e alguns de cinema, nomeadamente "Império do Sol", de Steven Spielberg (1987), "Escândalo", de Michael Caton-Jones (1990), ou "Lara Croft: Tomb Raider", de Simon West (2001).

O melhor momento desta fase da carreira foi "Venus" (2006), ao lado de Peter O'Toole, um trabalho que lhe valeu a nomeação para o BAFTA de Melhor Ator Secundário, os "Óscares britânicos".

Em dezembro de 2013, casou pela terceira vez, aos 89 anos, com Zara Carr, 39 anos mais nova.

Contou a história da sua vida no elogiado em "Hello: The Autobiography", de 2006.