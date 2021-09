O ator italiano Nino Castelnuovo morreu segunda-feira aos 84 anos, anunciou ontem a sua família.

Conhecido por se ter apaixonado por Catherine Deneuve em "Os Chapéus de Chuva de Cherburgo", o ator morreu após doença prolongada em Roma, revelou a sua esposa, a atriz Maria Cristina DI Nicola.

Nino Castelnuovo começou a sua carreira como ator secundário em filmes relativamente modestos no final dos anos 1950, antes de aparecer em "Rocco e os Seus Irmãos" (1960), de Luchino Visconti, ao lado de Alain Delon, Annie Girardot e Claudia Cardinale. Posteriormente, tornou-se um ator popular com a adaptação para a televisão da obra-prima da literatura italiana de Alessandro Manzoni, "I promessi sposi" (1967).

O seu sucesso internacional surgiu após interpretar o jovem Guy, apaixonado por Geneviève (Catherine Deneuve) em "Os Chapéus de Chuva de Cherburgo", filme de culto de Jacques Demy, Palma de Ouro em Cannes em 1964 e reconhecida grande inspiração de Damien Chazelle para o seu "La La Land" (2016).

O musical não o ajudou a dar o salto para uma carreira internacional, mas floresceu no cinema de série B italiano, integrando-se com facilidade nos géneros "giallo" e "western spaghetti", principalmente pela qualidade de alguns títulos: foi o excêntrico vilão vestido de branco e armado com chicote de "Tempo de Massacre", de Lucio Fulci (1966) e um revolucionário mexicano em "Os Cinco Bandoleiros", de Don Taylor (1969), ao lado de Bud Spencer e Peter Graves.

"Um Mundo Novo" (1966, Vittorio De Sica), "Camille" (1969, Radley Metzger), "O Chato" (1973, Édouard Molinaro), "Il prato macchiato di rosso" (1973, Riccardo Ghione) e "Um Amor Passageiro" (1974, Jean-Claude Brialy) foram outros títulos importantes antes da transição para uma carreira bastante regular na televisão italiana e ainda no teatro.

Um dos seus últimos papéis foi de nível internacional, como o arqueólogo D'Agostino no vencedor dos Óscares "O Paciente Inglês", de Anthony Minghella (1996), aparecendo em cenas de flashback que contavam a vida do gravemente doente Conde Almasy (Ralph Fiennes).