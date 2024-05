James Laurenson, ator com uma carreira com mais de 50 anos e que participou em séries como "The Crown", "Midsomer Murders" ou "Coronation Street", morreu aos 84 anos. A notícia foi confirmada esta quarta-feira, dia 15 de maio, pela imprensa inglesa.

A causa da morte ainda não é conhecida.

O ator britânico construiu uma carreira de sucesso no teatro, televisão e cinema. James Laurenson estreou-se em 1965 com pequenos papéis em produções da televisão inglesa e, em 1969, saltou para o grande ecrã com o filme "Women in Love".

No ano seguinte, interpretou Piers Gaveston no telefilme "Edward I", ao lado de Ian McKellen. Na longa-metragem, as personagens envolvem-se e dão o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo exibido na televisão britânica.

Já em "The Crown", da Netflix, o ator vestiu a pele do doutor Weir, entre 2016 e 2017.