(Notícia atualizada às 12h30)

O programador e crítico Augusto M. Seabra morreu na madrugada de hoje, em Lisboa, aos 69 anos, vítima de várias complicações prolongadas de saúde, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com a mesma fonte, o estado de saúde de M. Seabra, que foi um dos fundadores do jornal Público, agravou-se nas últimas semanas e encontrava-se "muito debilitado".

A notícia também foi confirmada pelo Público, que lhe dedica um obituário completo.

Nascido a 9 de agosto de 1955, Augusto Manuel Seabra, formado em Sociologia, dedicou-se à crítica de música a partir de 1977 e também no cinema, tendo desenvolvido atividade em vários periódicos, nos quais foi colunista, incluindo o Público, Diário de Notícias e Premiere, além de se dedicar à programação.

Foi produtor executivo do Departamento de Programas Musicais da RTP e colaborador na conceção de espetáculos de teatro musical.

Crítico de artes com intervenção em várias outras áreas, Augusto M. Seabra "deixou marca indelével no espaço da crítica das artes em Portugal ao longo do último meio século, em particular da música e no cinema", segundo uma nota biográfica inscrita no ‘site’ da Cinemateca Portuguesa, entidade onde foi colaborador e à qual deixou a componente de cinema do seu espólio pessoal.

Para o diretor do Público, David Pontes, "a forma como o jornal surgiu, aquilo em que se tornou, deve imenso à alma irrequieta, inteligentíssima e imensamente culta que era Augusto M. Seabra", recordando o nascimento do periódico, em 1989/1990.

"É em momentos destes, quando desaparece um gigante do pensamento como ele, que melhor nos apercebemos da diferença que ele fez, e como na cultura e no jornalismo tanta falta nos faz gente da sua estatura", reagiu o jornalista, numa declaração à Lusa.

Em 2021, Augusto M. Seabra doou o acervo pessoal, entre livros, discos, DVD, periódicos, e outros documentos, a sete entidades públicas, além da Cinemateca Portuguesa, também a Universidade do Porto, a Rede de Bibliotecas de Lisboa, a Biblioteca Nacional de Portugal e a biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A Escola Superior de Música de Lisboa, a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto também foram beneficiárias desta doação do programador.

M. Seabra escreveu com regularidade desde o final dos anos 1970 para jornais como A Luta e o semanário Expresso, tendo ainda participado como júri de vários festivais internacionais de cinema, nomeadamente de Cannes e de San Sebastian, de Turim, Salónica e Taipé.

Foi programador do festival DocLisboa e consultor do Script Fund, do antigo programa Media da União Europeia.

Com José Nascimento, Augusto M. Seabra assinou o documentário "Manoel de Oliveira: 50 Anos de Carreira", abordagem pioneira do trabalho do cineasta, datada de 1981.

"Os seus textos ultrapassaram em muito o domínio estrito da análise de obras ou espetáculos, transformando-se em reflexões continuadas sobre o papel das instituições e da política cultural no nosso país", escreveu a Cinemateca.

A lista de melhores filmes de sempre que submeteu à Cinemateca Britânica, em 2012, atravessava um século de cinema, desde “Intolerância”, de D. W. Griffith, a “História(s) do Cinema”, de Godard, e “La Jetée”, de Chris Marker, passando por Ozu, com “Viagem a Tóquio”, e Hitchcock, com “A Mulher que Viveu Duas Vezes”.

“Pensando vezes e vezes sem conta sobre a minha lista, parece-me quase vergonhoso não incluir um título de realizadores que admiro – como Sjöström, Murnau, Lang, Dreyer, Vertov, Dovjenko, Keaton, Chaplin, Hawks, Ford, Welles, Mizoguchi, Kurosawa, Ghatak, Powell, Rosselini, Bresson, Antonioni, Bergman, Tati, Munk, Rivette, Oshima, Straub, Tarkovski, Paradjanov, Schroeter, Syberberg, Duras, Oliveira, Angelopoulos, Cronenberg, Lynch, Kiarostami –, não ter um musical ou um Western, ou não ter escolhas profundamente pessoais como ‘Carta de uma Desconhecida’ (Ophüls), ‘O Fantasma Apaixonado’ (Mankiewicz), ‘Quando o Rio se Enfurece’ (Kazan), ‘O Espírito da Colmeia’ (Erice) e outros”, escreveu Seabra na altura.

O crítico acrescentou, que entre o mais antigo filme da lista e o mais recente, eram sugeridas obras que acreditava deverem ser “absolutamente consideradas para tentar entender o cinema como uma forma de arte, uma que representa um esforço mundial e os poderes da imaginação estética”.

No exercício da crítica, em anos recentes, Augusto M. Seabra chegou a ser processado em tribunal e absolvido em 2007, por ter chamado "energúmeno" a Rui Rio, então presidente da câmara do Porto, devido a uma polémica em torno da Casa da Música.

Em 2016, o então ministro da Cultura João Soares prometeu-lhe "salutares bofetadas" - a Augusto M. Seabra e também a Vasco Pulido Valente - por artigos de opinião com críticas à linha de ação política da cultura. João Soares apresentaria a demissão do cargo dias depois da polémica.

Marcelo Rebelo de Sousa: "Encarnou como poucos a figura do crítico cultural"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de Augusto M. Seabra, sublinhando que "encarnou como poucos no Portugal contemporâneo a figura do crítico cultural".

O chefe de Estado recordou, numa nota publicada no ‘site’ da Presidência, a atividade de Augusto M. Seabra enquanto jornalista e crítico de música e cinema, e também programador, consultor, produtor ou jurado, que “acompanhou com zelo, conhecimento, cosmopolitismo e opiniões fortes” as artes e com “grande intensidade, as políticas culturais".

"Um dos últimos representantes de um tempo em que a crítica era determinante no espaço público, o seu vasto espólio foi devidamente encaminhado em vida para instituições relevantes, enquanto a sua obra escrita, ou seja, o seu trabalho e a sua memória, esperam ainda uma seleção e edição condignas", apelou Marcelo Rebelo de Sousa na nota de pesar.

O Presidente da República recordou ainda a "longuíssima amizade, cumplicidade e apoio" que lhe testemunhou, "mesmo nas situações mais polémicas ou controversas, e, também, os encontros nos anos finais marcados por uma penosa doença", prestando, na mensagem, "uma homenagem à sua presença marcante nas artes, espetáculos e ideias em Portugal no último meio século".