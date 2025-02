O realizador malinês Souleymane Cissé, um dos pais do cinema africano, morreu quarta-feira numa clínica de Bamako aos 84 anos, disse a sua filha à agência France-Presse (AFP).

Chegaram tributos ao realizador, cujo trabalho pioneiro no grande ecrã ao longo de mais de meio século foi marcado por um compromisso com a narrativa africana, profundo humanismo e profundo ativismo político.

"O papá morreu hoje em Bamako. Estamos todos em choque. Ele dedicou toda a sua vida ao seu país, ao cinema e à arte", disse Mariam Cissé.

Souleymane Cissé ganhou o prémio do júri no Festival de Cinema de Cannes de 1987 por "Yeelen" ("A Luz" em Portugal), que se baseia em lendas do povo Bambara da África Ocidental.

Em 2023, Cannes homenageou-o novamente com o Carrosse d'Or, um prémio concedido a realizadores que "marcaram a história do cinema com a sua ousadia, os seus padrões exigentes e sua intransigência na encenação".

"Este prémio encoraja-me a fazer novos filmes, a reinventar-me e a mudar a minha visão", disse o realizador à AFP numa entrevista durante a sua visita ao festival na Riviera Francesa.

Este prémio foi roubado da sua casa em 2024, antes de ser novamente encontrado.

Numa mensagem no Facebook, o realizador malinês Boubacar Sidibe disse que a indústria cinematográfica do país da faixa do Sahel estava de "luto", enquanto o Ministro da Cultura Mamou Daffe lamentou a perda "deste monumento do cinema africano".

Souleymane Cissé é um dos dois únicos cineastas a ganhar duas vezes o grande prémio no Festival Panafricano de Cinema e Televisão de Burkina Faso (FESPACO), um dos maiores e mais prestigiados da África.

Era esperado que viajasse de avião na quinta-feira para Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para chefiar a 29ª edição do júri de longas-metragens do festival a partir de 22 de fevereiro.

Numa entrevista com a AFP em 2011, Souleymane Cissé pediu à nova geração de cineastas africanos que procurassem independência do financiamento europeu.

"Hoje, os jovens têm uma abordagem miserabilista ao cinema, de mendigos que devem implorar sempre por financiamento da Europa", disse.

Souleymane Cissé defendeu o cinema do seu país e continente até ao fim da vida.

Na sua entrevista de Cannes de 2023 com a AFP, ele criticou a 'censura' e o 'desprezo' que, segundo ele, impediam que filmes africanos fossem distribuídos à volta do mundo.

Mesmo no dia da sua morte, ele pediu aos líderes militares no Mali — que declarou 2025 um ano da cultura — que ajudassem a indústria do país a alcançar os seus rivais continentais.

"Não basta fazer cinema, as obras também devem ser visíveis. Que as autoridades nos ajudem com a construção de cinemas", disse numa conferência de imprensa na manhã de quarta-feira.

"Este é o apelo que faço a eles antes da minha morte, se Deus quiser."