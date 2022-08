Virginia Patton morreu a 18 de agosto, aos 97 anos, indicou a imprensa norte-americana.

A antiga atriz era a última sobrevivente adulta do elenco do clássico do cinema "Do Céu Caiu Uma Estrela" (1946), realizado por Frank Capra, onde interpretara Ruth Dakin Bailey, a cunhada de George Bailey (James Stewart).

A sua cena mais importante era a da chegada à estação ferroviária de Bedford Falls, onde conhecia pela primeira vez George e o tio Billy (Thomas Mitchell).

Com a sua morte, os antigos atores infantis Carol Coombs (Janie), Karolyn Grimes (Zuzu) e Jimmy Hawkins (Tommy Bailey) são os últimos sobreviventes do do filme, que apesar de ser agora um clássico exibido todos os natais em televisão, foi um fracasso de bilheteira na sua época.

Virginia Patton em 2013

Virginia Ann Patton nasceu a 25 de junho de 1925 em Cleveland e era sobrinha do General George S. Patton, que teve uma importante função durante a Segunda Guerra Mundial e foi imortalizado por George C. Scott no vencedor dos Óscares "Patton" (1970).

Durante os estudos na Universidade do Sul da Califórnia (USC), assinou contrato com o estúdio Warner Bros. e fez a estreia no cinema com um papel não-creditado no musical "Brilham as Estrelas" (1943), a que se seguiram outros pequenos papéis em filmes como "Janie Tem Dois Namorados" (Michael Curtiz, 1944), "Sonho em Hollywood" (Delmer Daves, 1944), e "Amor Selvagem" (Jacques Tourneur, 1946).

Foi a colaboração com o dramaturgo e argumentista William C. deMille, o irmão mais velho do cineasta Cecil B. DeMille, em peças na USC que levaria ao encontro com Capra, que após um teste assinou contrato com ela através da sua nova produtora Liberty Films, numa altura em que já tinha expirado a ligação à Warner. Segundo a atriz, foi a única a quem o realizador fez um contrato em toda a sua carreira.

Após "Do Céu Caiu Uma Estrela", Virginia Patton teve o papel protagonista feminino em "The Burning Cross" (Walter Colmes, 1947), e "Black Eagle" (Robert Gordon, 1948), mas apesar de Capra lhe ter pedido duas vezes para reconsiderar, desistiu da carreira no cinema após um papel secundário em "Uma Aventura aos 40" (Lewis R. Foster, 1949).

Em 1949, casou com o executivo da indústria automóvel Cruse W. Moss (foi o designer do primeiro Jeep Wagoneer), com quem teve três filhos e que morreu a 21 de agosto de 2018, passou a ser conhecida como Ginny Patton-Moss e tornou-se uma empresária de sucesso na área dos investimentos e imobiliário.