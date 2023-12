O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa) e o IndieLisboa juntaram-se para uma mostra de cinema no âmbito das comemorações dos 100 anos da instituição.

Ao todo serão apresentados seis filmes, que a organização destaca serem de várias épocas e géneros (ficção e documentário, do drama à comédia) com uma perspectiva diferente sobre a forma como lidar com o cancro.

A programação inclui "A Luta Contra o Cancro em Portugal" 81952), uma curta-metragem documental de cariz histórico realizada por António Lopes Ribeiro, exibida na sessão de abertura com "A Guerra é Declarada" (2011), de Valérie Donzelli, nomeado para seis prémios César (os Óscares da França)..

Também fazem parte do ciclo o premiado filme de Catarina Vasconcelos "A Metamorfose dos Pássaros" (2020), o mais recente trabalho de Claire Simon "Notre corps" (2023) e "A Despedida" (2019), de Lulu Wang.

A programação inclui ainda o emblemático clássico "Querido Diário" (1993), realizado e protagonizado por Nanni Moretti, e "Love Story - Uma História de Amor" (1970), com Ali MacGraw e o recentemente falecido Ryan O'Neal.

A Mostra vai decorrer entre 5 e 7 de Janeiro de 2024, no Cinema São Jorge, com duas sessões diárias. Antes de cada exibição, será feita uma introdução por um profissional de saúde do IPO Lisboa da área relacionada com a temática do filme que será apresentado.

Além das sessões de cinema, haverá também um painel de debate.