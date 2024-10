Cerca de duas dezenas de filmes portugueses ou com coprodução portuguesa estão integrados na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que abriu oficialmente na quarta-feira com “Maria Callas”, de Pablo Larraín.

A 48.ª edição estender-se-á até ao dia 30, com 419 filmes, fazendo “um apanhado do que o cinema contemporâneo mundial tem produzido”, além de incluir novas tendências e homenagens a “cineastas e produções fundamentais da cinematografia mundial”, explica o festival na página oficial.

Na competição dedicada a novos realizadores estão os filmes “Hanami”, de Denise Fernandes, “O ouro e o mundo”, de Ico Costa, “Fogo do Vento”, de Marta Mateus, e “Estamos no ar”, de Diogo Costa Amarante.

Nesta mesma competição figuram ainda os documentários com coprodução portuguesa “Uma terra em chamas”, da realizadora francesa Mona Convert na qual participa a produtora Kintop, e “A nossos amigos”, do espanhol Adrian Orr, com a produtora Karõ Filmes.

Na programação que faz uma perspetiva internacional da produção mais recente, a mostra de São Paulo colocou “Sobreviventes”, de José Barahona, “Grand Tour”, de Miguel Gomes, “Rei Ubu”, de Paulo Abreu, “A Savana e a Montanha”, de Paulo Carneiro, e “Cartas Telepáticas”, de Edgar Pêra.

“Misericórdia”, do realizador francês Alain Guiraudie, que a Rosa Filmes coproduziu, e “Algo velho, algo novo, algo emprestado”, do argentino Hernán Rosselli, com produção de Ico Costa pela Oublaum Filmes, também fazem parte do programa “Perspetiva Internacional”.

O realizador Rodrigo Areias tem uma tripla participação na mostra com “O pior homem de Londres”, “A pedra sonha dar flor”, no programa “Perspetiva Internacional”, e com “Surdina”, um filme anterior, de 2019, em apresentação especial.

Até ao final do mês, a Mostra de São Paulo vai exibir, também em apresentação especial, “Capitães de Abril”, realizado por Maria de Medeiros, sobre a revolução de 25 de Abril de 1974, e “Ordem Moral”, de Mário Barroso, protagonizado por aquela atriz.

Na secção dedicada ao cinema brasileiro estão “Praia Formosa”, da cineasta Júlia de Simone, coproduzido pela portuguesa Uma Pedra no Sapato, e “Os enforcados”, de Fernando Coimbra, com coprodução da Fado Filmes.

O festival brasileiro associa-se ainda ao centenário do nascimento do ator italiano Marcello Mastroianni e programou vários filmes, entre os quais “Viagem ao princípio do mundo”, de Manoel de Oliveira, e “Três vidas e uma só morte”, de Raul Ruiz, ambos produzidos por Paulo Branco.

Pela primeira vez, o festival terá uma secção para os mais novos, intitulada “Mostrinha”, na qual está a longa-metragem de animação “Nayola”, de José Miguel Ribeiro.

No júri está o ator Gonçalo Waddington, um dos protagonistas do filme “Grand Tour”, de Miguel Gomes.