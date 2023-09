Quando a busca de Edward pela sua família biológica o leva e à sua namorada, Ryley, a uma magnífica vivenda no alto das montanhas no norte de Portugal, ele fica empolgado ao conhecer a sua mãe há muito perdida e o seu irmão gémeo. Finalmente, ele vai poder descobrir quem é e de onde vem.

Mas nada é o que parece e Edward logo descobrirá que está ligado a eles por um segredo monstruoso.

Primeira incursão no terror de um dos valores seguros do cinema nacional. Depois do delírio visual de “Diamantino” que lhe valeu o prémio da Semana da Crítica em Cannes, Gabriel Abrantes surpreende com um filme de terror mais clássico em torno do mistério das origens familiares, mas também seguindo o cânone português do campo vs. cidade. Carloto Cotta num papel duplo, Alba Baptista e Anabela Moreira num papel deveras desafiante, compõem o elenco.

"A Semente do Mal" será exibido este sábado, 16 de setembro, às 20h45, no Cinema São Jorge, será antecedida pela apresentação de "Dead Wheel", de Ariana Santos e Virgínia Barbosa, no âmbito da competição para o Prémio MOTELX - Melhor Curta de Terror Portuguesa.

Site oficial MOTELX.