Retornando o cinema francês à herança fantástica e surrealista de um dos seus progenitores, Georges Méliès, “Le Règne Animal” abriu a secção Un Certain Regard do Festival de Cannes deste ano e comoveu a sua audiência, com a jornada de um pai e de um filho numa França assombrada por um vírus implacável que transforma humanos em animais.

Com Roman Duris, Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos, a segunda longa-metragem de Thomas Cailley é inspirada no argumento de Pauline Munier, uma estudante que conheceu na La Femis Film School, e tal como as suas personagens, é uma quimera que, cruzando o realismo psicológico com uma fisionomia disruptiva, arquiteta graciosamente uma conversação kafkiana sobre a animalidade no humano e a humanidade no animal – ou a solvibilidade entre as duas naturezas - com laivos de 'body horror'.

"Bodies Bodies Bodies" é exibido esta terça-feira, 12 de setembro, às 21h00, no Cinema São Jorge, no âmbito da sessão de abertura do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX.

Site oficial MOTELX.