Jake Gyllenhaal partilhou algumas recordações para festejar o 20.º aniversário do filme de culto "Donnie Darko" , destacando a importância que teve na sua vida e carreira.

A estreia oficial nos cinemas americanos foi em outubro, mas o ator assinalou a data de 19 de janeiro, a da primeira sessão em público, no Festival de Cinema de Sundance.

O papel do jovem esquizofrénico paranóico que teme as mensagens do dia do Juízo Final, proferidas por um coelho gigante, confirmou o talento e lançou definitivamente a carreira de Jake Gyllenhaal dentro de Hollywood, mas curiosamente o filme não foi um sucesso de bilheteira e até deu prejuízo.

Foi apenas com o lançamento em vídeo que ganhou rapidamente estatuto de culto e lançou debates que se prolongam até à atualidade.

Nas redes sociais, o ator partilhou imagens de uma pasta com o argumento anotado escrito por Richard Kelly, que também realizou o filme, a carta que Donnie escreve à (fictícia) escritora Roberta Sparrow depois de ler o seu livro "The Philosophy of Time Travel" [A Filosofia de Viajar no Tempo] e uma impressão do misterioso coelho que assombrava a personagem.

"Peguei no meu argumento e algumas objetos de 'Donnie Darko'... foi lançado hoje há 20 anos. É um filme que mudou a minha vida e a minha carreira e tem sido irreal ver esta história encontrar uma outra vida com novos públicos e gerações, e ainda assim, o que o Donnie disse à Roberta Sparrow ainda é verdade: 'existe tanto por que ansiar'. Obrigado a todos os fãs que vieram ao meu encontro ao longo dos anos com aquele olhar confuso nos seus rostos e me perguntaram: 'Sobre o que raio é o 'Donnie Darko'?' Feliz 20.º aniversário, Donnie! Vamos continuar a confundir as pessoas. Que venham mais 20!"