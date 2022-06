Numa entrevista rara, Woody Allen diz que o seu próximo filme pode ser o último pois "muita da emoção desapareceu" como realizador no atual mundo do cinema.

Esta terça-feira, o realizador de 86 anos falou esta terça-feira com o ator Alec Baldwin, que entrou em três dos seus filmes, para promover uma nova coleção de contos chamada "Zero Gravity" e entre os temas abordados estiveram o seu processo de escrita, a carreira no cinema e na comédia, além da paixão pela música e a publicação The New Yorker.

Sem surpresa, ficaram de fora as acusações de abusos sexuais feitas pela sua filha adotiva Dylan Farrow, alegadamente ocorridas em 1992, quando tinha sete anos: apesar dos processos judiciais terem sido arquivados após duas investigações em separado, o cineasta viu a sua imagem deteriorar-se e ser "cancelado", principalmente nos EUA, com a repetição das alegações após o movimento #MeToo e o documentário "Allen V. Farrow", lançado pela HBO em fevereiro de 2021.

Mas após fazer um filme praticamente por ano desde 1967, o realizador não alude a isso quando diz que o próximo, o 50.º da carreira, que confirmou que está a preparar para começar a rodar no outono em Paris sem revelar mais detalhes, pode ser o último antes de se virar para a escrita de mais livros ou peças de teatro (escrever para outros cineastas é um "não").

"Provavelmente, farei pelo menos mais um filme. Muita da emoção desapareceu. Quando comecei, fazia-se um filme e ia para um cinema e cinemas em todo o país, e as pessoas vinham às centenas para vê-lo em grandes grupos no grande ecrã. Agora, faz-se um filme e consegue-se duas semanas num cinema, talvez seis semanas, quatro semanas, seja o que for. E depois vai logo para streaming ou 'pay-per-view', e as pessoas adoram ficar sentadas em casa com os seus grandes ecrãs e vê-lo nos seus sistemas de televisão. Não é o mesmo.... não é tão agradável para mim", admitiu.

"Não tenho a mesma diversão ao fazer um filme e colocá-lo num cinema. Era uma sensação agradável saber que 500 pessoas o estavam a ver ao mesmo tempo. Não sei como me sinto sobre fazer filmes. Vou fazer mais um e depois logo vejo como me sinto", acrescentou.

A conversa de cerca de meia-hora, com alguns problemas técnicos pelo meio, pode ser vista no Instagram de Alec Baldwin.