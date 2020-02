"Mulan" é o próximo filme em imagem real da Disney baseado num dos seus clássicos da animação: com um orçamento de 200 milhões de dólares e uma história e elenco de origem chinesa, os analistas consideram que "foi feito à medida para ter sucesso na China".

Só que a grande aposta de risco do estúdio está sob a ameaça do coronavírus, que se tornou uma crise de saúde internacional, com mais de 82500 mil casos e 2810 mortes confirmadas, desde que foi detetado inicialmente em Wuhan.

Naquele que é o segundo maior mercado de cinema do mundo, as 70 mil salas estão fechadas desde 23 de janeiro e a estreia de "Mulan" está marcada para 27 de março.



Vários filmes, como "Jojo Rabbit" e "Dr. Dolittle" viram as estreias em fevereiro canceladas. Se "Mulan" se juntar à lista, o impacto nas bilheteiras pode ser irremediável.