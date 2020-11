Terminou no sábado de manhã (7) a rodagem do terceiro filme "Mundo Jurássico" em Inglaterra, confirmou o realizador Colin Trevorrow, partilhando uma fotografia com os atores Sam Neil, DeWanda Wise e Mamoudou Athi.

"Jurassic World: Dominion", sequela de "Mundo Jurássico" (2015) e "Mundo Jurássico: Reino Caído" (2018), foi um dos grandes filmes de Hollywood parados por causa da pandemia em março.

Foi também o primeiro a retomar a 6 de julho após a Universal preparar um manual com 107 páginas que detalhava rígidos protocolos de segurança que posteriormente serviu de modelo para outros estúdios.

Com um orçamento de 165 milhões de dólares, foram gastos entre 6 a 8 milhões a mais em protocolos de segurança: segundo a publicação Deadline, realizaram-se 40 mil testes COVID (em vez dos 18 mil inicialmente previstos), dos quais 0,25% tiveram resultados positivos: cerca de 100, alguns deles falsos positivos.

De scanners infravermelhos de temperatura às refeições seladas fornecidas por trabalhadores equipados atrás de divisórias de plástico, a rodagem sem precedentes implicou também a divisão da equipa de produção em duas categorias: a maior composta pelos departamentos que não precisavam ter acesso aos locais de rodagem enquanto decorrem as filmagens; enquanto outra, mais exclusiva e chamada de "Green Zone" [zona verde], juntava realizador, atores (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson e Omar Sy, entre outros) e apenas os técnicos essenciais, como operadores de câmara e departamento de som.

As pessoas com acesso à zona exclusiva tinham de fazer testes às segundas, quartas e sextas, enquanto as outras que podiam usar equipamento protetor seriam testadas menos vezes.

Para isolar em "bolha" a equipa, foi ainda alugado um hotel de luxo inteiro em exclusivo.

Com o interesse extra de juntar pela primeira vez os atores do primeiro "Parque Jurássico" de Steven Spielberg (1993), "Jurassic World: Dominion" mantém os planos de estreia para o verão de 2022.