"Jurassic World: Dominion" é um dos grandes projetos de Hollywood que já retomou as filmagens nos estúdios Pinewood, nos arredores de Londres, após a paragem forçada por causa do COVID-19 em março.

"Somos as cobaias na linha da frente", explicou ao jornal The New York Times Bryce Dallas Howard, que regressa pela terceira vez como Claire Dearing no filme previsto para chegar aos cinemas a 10 de junho de 2021.

De scanners infravermelhos de temperatura às refeições seladas fornecidas por trabalhadores equipados atrás de divisórias de plástico, um manual com 107 páginas preparado pela Universal detalha os rígidos protocolos de segurança para a sequela de "Mundo Jurássico" (2015) e "Mundo Jurássico: Reino Caído" (2018).