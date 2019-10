O filme “Adeus, Lenine!”, de Wolfgang Becker, vai regressar às salas de cinema portuguesas a partir de 7 de novembro, no âmbito do 30.º aniversário da queda do Muro de Berlim, foi hoje anunciado.

De acordo com a distribuidora Alambique, o filme “contará com três sessões no Espaço Nimas, em Lisboa (dia 9, 10 e 14 de novembro) e a primeira, no dia 9 às 21:30, será apresentada pelo economista e ex-líder do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã".

“Adeus, Lenine!”, através da história de uma mulher que entra em coma no outono de 1989 e acorda no verão de 1990, já depois da queda do muro e a quem o filho reencena o mundo da antiga RDA, “narra como a queda do muro de Berlim afetou as pessoas que acreditavam no mundo socialista, assim como as mudanças políticas, sociais e culturais na época”.

Além do Nimas, o filme estará também em exibição, pelo menos, no Teatro Campo Alegre, no Porto.