O Museu do Oriente vai assinalar os 20 anos de história e luta pela independência de Timor com um ciclo de cinema e um workshop internacional, ambos de entrada gratuita.

A 6, 11, 21, 25 e 31 de maio, às 18h00 no Museu do Oriente e com entrada gratuita, e a 26 e 27 de maio, na Cinemateca Portuguesa, às 21h30 com entrada paga, o ciclo de cinema "Timor-Amor" apresentará sete sessões marcadas pela pluralidade de olhares sobre o país, do Estado Novo à autodeterminação e independência.

Em comunicado, assinala-se que o ciclo com curadoria de Maria do Carmo Piçarra inclui obras raramente exibidas de arquivos públicos, visões contemporâneas de realizadores portugueses e obras de realizadores timorenses produzidas após a independência.

A 6 de maio, o ciclo abre com a sessão “O Nascimento da Nação no Cinema”, onde se destaca "A Guerra de Beatriz", realizado em 2013 por Bety Reis e Luigi Aquisto, a primeira-longa metragem timorense, e duas curtas documentais.

A 31 de maio, o ciclo encerra com a sessão “Autodeterminação e Projecções do Futuro”, que junta documentários de realizadores timorenses que revisitam a história do jovem país.

Em paralelo, o Museu do Oriente receberá de 16 a 19 maio o workshop internacional “Solidariedade com a Luta de Timor-Leste pela Autodeterminação”, no formato presencial e online.

Com entrada gratuita e a participação de nomes internacionais, em co-organização com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a iniciativa propõe uma reflexão crítica aos agentes, instituições e contextos da solidariedade internacional com a causa timorense ao longo de duas décadas e meia.

A programação detalhada está disponível no site da Fundação Oriente.