"Não Olhem para Cima" está disponível na Netflix desde 24 de dezembro e já é um dos filmes originais mais vistos de sempre na história da plataforma.

A comédia de ficção científica realizada e escrita por Adam McKay vai nas 263.320 milhões de horas de visualizações no ranking mantido pela Netflix dos dez filmes originais mais vistos de sempre nos primeiros 28 dias após o lançamento.

Superando títulos como "Tyler Rake", com Chris Hemsworth (231.340 milhões de horas), e "O Irlandês", de Martin Scorsese (214.570 milhões), em apenas 12 dias o filme já está em terceiro lugar e apenas tem à sua frente "Aviso Vermelho" (364.020 milhões), um sucesso recente com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, e "Às Cegas", com Sandra Bullock (282.020 milhões), que já não podem contabilizar mais tempo para este ranking.

A Netflix também confirmou que as 152,29 milhões de horas visionadas entre 27 de dezembro a 2 de janeiro são oficialmente um recorde para um filme numa única semana.

Adam McKay disse ontem nas redes sociais estar "totalmente pasmado" com estes números para o seu filme.

"Não Olhem para Cima" conta a história de estudante de astronomia (Jennifer Lawrence) e do seu professor (Leonardo DiCaprio) que tentam alertar o mundo para o perigo de um cometa em rota de colisão direta com a Terra.

No elenco destacam-se ainda nomes como Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Ariana Grande e Himesh Patel.

VEJA O TRAILER.