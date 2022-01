Ficou perto, mas "Não Olhem Para Cima" falhou o assalto à liderança do ranking dos filmes originais mais vistos de sempre da Netflix.

Segundo os dados mais recentes revelados pela plataforma, a comédia do estrelas liderada por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio lançada na véspera do Natal contabilizou 359.78 milhões de horas visualizadas nos primeiros 28 dias de exibição.

Para o ranking dos dez filmes mais vistos de sempre só contam esses 28 dias, pelo que a comédia de ação "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, com 364.020 milhões de horas, conseguiu segurar o primeiro lugar por 4.24 milhões de horas.

No terceiro lugar surge "Às Cegas" (282.020 milhões), com Sandra Bullock, lançado em dezembro de 2018 e que foi o mais visto na plataforma até ser destronado por "Aviso Vermelho" no final de novembro de 2021.

Realizado por Adam McKay, "Não Olhem para Cima" conta a história de estudante de astronomia (Lawrence) e do seu professor (DiCaprio) que tentam alertar o mundo para o perigo de um cometa em rota de colisão direta com a Terra.

No elenco destacam-se ainda nomes como Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Ariana Grande e Himesh Patel.

