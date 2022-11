Ficou pelo caminho uma versão feminina de "Piratas das Caraíbas" com Margot Robbie como a nova rainha dos mares.

Foi a própria atriz que confirmou o cancelamento do projeto que estava a preparar há já algum tempo para a Disney com Christina Hodson, a mesma argumentista de "Birds of Prey", revelado em junho de 2020.

A história não teria uma ligação direta com a saga de Johnny Depp, mas estaria situada no mesmo universo.

"Tínhamos uma ideia e estávamos a trabalhar nela há algum tempo [...] para ter uma [versão] com liderança mais feminina. Não totalmente, mas apenas um tipo diferente de história, que achámos que seria realmente engraçada. Mas acho que eles não querem fazer isso", revelou Margot Robbie numa nova entrevista à Vanity Fair.

A notícia é uma surpresa: apenas em maio, o influente produtor Jerry Bruckheimer confirmava que estavam a ser preparados dois projetos, um com a atriz e outro sem ela (que outras notícias dizem estar a ser criado por Ted Elliott, argumentista de quatro dos cinco filmes, com Craig Mazin, criador da aclamada série "Chernobyl").

Na entrevista e de forma surpreendente, Bruckheimer não fechava completamente a porta a um regresso de Depp, dizendo "o futuro ainda está para ser decidido", no que foi entendido como um compasso de espera para saber o veredito do julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard, que viria a ser maioritariamente decidido a favor do ator algumas semanas mais tarde.

Durante o julgamento, Depp declarou que não voltaria a fazer um filme nem que a Disney lhe oferecesse 300 milhões de dólares. No entanto, durante um contra-interrogatório, admitiu que queria ter dado "despedida apropriada" ao Capitão Jack Sparrow num sexto filme antes de sair.

O seu agente também testemunhou que chegou a existir um acordo verbal com a Disney para o regresso por um salário de 22,5 milhões de dólares, mas o estúdio descartou o projeto após a acusação de violência doméstica feita por Amber Heard.

As tentativas de fazer um sexto filme arrastam-se praticamente desde a estreia do último, "Homens Mortos Não Contam Histórias", de 2017.

A ideia de entregar o protagonismo da saga a uma personagem feminina já vem de 2018: na altura, Emma Stone e Jennifer Lawrence seriam as principais candidatas para uma personagem chamada Reed, inspirada na irlandesa Anne Bonny, a capitã mais famosa das Caraíbas.

Mas Um antigo executivo da Disney não tem dúvidas que o regresso de Depp à saga será mais cedo do que se julga: existe demasiado interesse pela personagem de Jack Sparrow e no potencial de bilheteira de um sexto filme para ser desperdiçado pelo estúdio.

"Tenho a certeza absoluta que, após o veredito, 'Piratas' está preparado para reiniciar com o Johnny como o Capitão Jack novamente a bordo. Existe simplesmente demasiado potencial de bilheteira para uma personagem adorada profundamente enraizada na cultura Disney", disse esta fonte à revista People.

"Com Jerry Bruckheimer em alta pelo sucesso gigantesco de Tom Cruise em 'Top Gun: Maverick', existe um apetite enorme para trazer de volta estrelas de Hollywood lucrativas em franquias massivamente populares", acrescentava.