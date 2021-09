"Não Olhem Para Cima" tem um dos maiores elencos vistos num só filme desde que Steven Soderbergh juntou George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e companhia em "Ocean’s Eleven".

Isto só é possível graças aos "bolsos fundos" da Netflix, que divulgou o primeiro "teaser trailer" da comédia esta quarta-feira.

As imagens dão uma ideia do que está para chegar: além dos protagonistas Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, entram Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Himesh Patel, Matthew Perry e até Ariana Grande, entre muitos outros.

A história centra-se em dois astrónomos medíocres que têm de embarcar numa gigantesca digressão mediática para alertar a humanidade sobre um cometa que vai destruir a Terra dentro de seis meses, mas gerir o ciclo mediático de 24 horas e conseguir a atenção de um público obcecado com as redes sociais prova ser chocantemente cómico.

O argumento e realização ficaram a cargo de Adam McKay, que antes de ganhar um Óscar de Argumento Adaptado por "A Queda de Wall Street" (2015) e regressar às nomeações com "Vice" (2018), já tinha um currículo de culto graças a filmes como "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), "As Corridas Loucas de Ricky Bobby" (2006), "Filhos e Enteados" (2008), "Agentes de Reserva" (2010) e "Que Se Lixem As Notícias" (2013).

A pensar na próxima corrida às estatuetas douradas, "Não Olhem Para Cima" ficará disponível na Netflix a 24 de dezembro.

VEJA O TEASER TRAILER.