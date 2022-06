Os rumores eram verdadeiros: Neve Campbell não vai regressar para o sexto filme "Gritos".

Esta segunda-feira, a atriz confirmou oficialmente a sua decisão numa declaração à publicação Deadline e as palavras cuidadosas não escondem o que se passou: uma disputa salarial.

"Infelizmente, não irei fazer o próximo filme de Scream. Como mulher, tive que trabalhar muito duro na minha carreira para estabelecer o meu valor, especialmente quando se trata de 'Gritos'. Senti que a proposta que me foi apresentada não correspondia ao valor que trouxe à franquia", diz a declaração.

"Foi uma decisão muito difícil seguir em frente", acrescentou a intérprete de Sidney Prescott, tendo o cuidado de separar a disputa salarial e os fãs, que disse adorar e cujo apoio ao longo dos anos agradeceu.

"Estou-vos eternamente grata a vocês e ao que esta franquia me deu nos últimos 25 anos", concluiu.

Esta novidade fará com que o próximo filme seja o primeiro sem a sua heroína.

Com rodagem prevista para arrancar este verão e estreia nos cinemas a 31 de março de 2023, estão confirmados no elenco Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, que entraram no filme mais recente, além de Hayden Panettiere, que participou em "Gritos 4". A estreia é a do ator Dermot Mulroney.

O sexto filme irá manter a mesma equipa criativa do capítulo mais recente: os realizadores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, com James Vanderbilt e Guy Busick a escreverem a nova história.